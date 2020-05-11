В городе Красногорске Московской области 10 мая поздно вечером произошел пожар в пансионате-хосписе для пожилых людей. В результате ЧП погибли девять человек.

Дочь одной из постоялиц рассказала, что ей позвонили около четырех часов утра с просьбой забрать пожилую женщину домой. По словам родственницы постоялицы пансионата-хосписа в настоящее время ее мать находится в соседнем с загоревшимся домом коттедже.

Женщина также рассказала, что позвонили ей не представители пансионата, а сотрудники городской администрации.

В беседе с корреспондентом МИЦ «Известия» дама пояснила особенности содержания постояльцев заведения, отметив, что это дом престарелых с хорошим качественным ремонтом и отличным оснащением.

«Распорядок дня, как в пионерском лагере <…> играют они там», — подчеркнула женщина.

По предварительной информации дом престарелых, в котором произошел пожар, работал нелегально. В интервью родственница постоялицы заведения рассказала, что перед тем как устроить свою мать к ним, она ознакомилась с документами и якобы видела лицензию.

В месяц содержание пожилой родственницы в данном заведении обходилось семье в 500-700 долларов — примерно 1200 рублей в день. При этом лекарства привозили сами родственники постояльцев.

Женщина также рассказала, что контингент был совершенно разным, от очень пожилых до сравнительно молодых клиентов заведения.

«Кто-то уходил-приходил, совершенно свободно. Оно не закрытое», — подчеркнула собеседница «Известий».

5-tv.ru

Всего в доме на момент возгорания находились 37 человек. 20 человек покинули здание самостоятельно, из них 12 человек — постояльцы хосписа и восемь — сотрудники. 17 человек эвакуировали спасатели.

Ранее 5-tv.ru публиковал список погибших в пансионате-хосписе для престарелых в Красногорске.