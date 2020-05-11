Родственница одной из постоялиц загоревшегося хосписа о заведении: «Оно не было закрытым»
В Подмосковном Красногорске 10 мая произошел пожар в доме, где содержались пожилые люди. В результате ЧП погибли девять человек.
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Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав, 5-tv.ru
В городе Красногорске Московской области 10 мая поздно вечером произошел пожар в пансионате-хосписе для пожилых людей. В результате ЧП погибли девять человек.
Дочь одной из постоялиц рассказала, что ей позвонили около четырех часов утра с просьбой забрать пожилую женщину домой. По словам родственницы постоялицы пансионата-хосписа в настоящее время ее мать находится в соседнем с загоревшимся домом коттедже.
Женщина также рассказала, что позвонили ей не представители пансионата, а сотрудники городской администрации.
В беседе с корреспондентом МИЦ «Известия» дама пояснила особенности содержания постояльцев заведения, отметив, что это дом престарелых с хорошим качественным ремонтом и отличным оснащением.
«Распорядок дня, как в пионерском лагере <…> играют они там», — подчеркнула женщина.
По предварительной информации дом престарелых, в котором произошел пожар, работал нелегально. В интервью родственница постоялицы заведения рассказала, что перед тем как устроить свою мать к ним, она ознакомилась с документами и якобы видела лицензию.
В месяц содержание пожилой родственницы в данном заведении обходилось семье в 500-700 долларов — примерно 1200 рублей в день. При этом лекарства привозили сами родственники постояльцев.
Женщина также рассказала, что контингент был совершенно разным, от очень пожилых до сравнительно молодых клиентов заведения.
«Кто-то уходил-приходил, совершенно свободно. Оно не закрытое», — подчеркнула собеседница «Известий».
Всего в доме на момент возгорания находились 37 человек. 20 человек покинули здание самостоятельно, из них 12 человек — постояльцы хосписа и восемь — сотрудники. 17 человек эвакуировали спасатели.
Ранее 5-tv.ru публиковал список погибших в пансионате-хосписе для престарелых в Красногорске.
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