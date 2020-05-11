В России за сутки выявлено 11 656 новых случаев инфицирования COVID-19 в 85 регионах. Об этом рассказали в Оперативном штабе. Из них 46,5% не имели клинических проявлений болезни.

По данным Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице, что в Москве подтвержден 6169 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. 41,7% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% — от 46 до 65 лет, 10,4% — от 66 до 79 лет, еще 5,4% — старше 80 лет. Также 9,5% среди заболевших — дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. До 31 мая включительно жители двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга — независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 4032 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 17822», — заявил вице-мэр Анастасия Ракова

Также сообщается о том, что за сутки от COVID-19 скончались 94 человека. Полностью выздоровели за сутки 5495 пациентов.

В России за сутки выявлено 11 656 новых случаев инфицирования COVID-19 1/1

Всего в стране зарегистрировано 221 344 заболевших коронавирусом в 85 регионах. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 2009 человек, выздоровели 39 801 человек. Проведено более 5,6 миллиона тестов.

Статистика по регионам:

Москва — 6169

Московская область — 1079

Санкт-Петербург — 307

Нижегородская область — 291

Смоленская область — 164

Республика Дагестан — 119

Свердловская область — 108

Калужская область — 98

Краснодарский край — 98

Рязанская область — 96

Саратовская область — 92

Белгородская область — 91

Тамбовская область — 91

Республика Татарстан — 90

Ростовская область — 88

Тульская область — 86

Ивановская область — 85

Ханты-Мансийский АО — 84

Кабардино-Балкарская Республика — 80

Ярославская область — 78

Владимирская область — 77

Челябинская область — 77

Республика Башкортостан — 76

Чувашская Республика — 76

Курская область — 74

Брянская область — 73

Республика Северная Осетия — 72

Новосибирская область — 71

Томская область — 69

Ленинградская область — 66

Самарская область — 66

Орловская область — 64

Ямало-Ненецкий АО — 62

Красноярский край — 58

Воронежская область — 51

Приморский край — 51

Республика Бурятия — 50

Волгоградская область — 49

Оренбургская область — 49

Липецкая область — 48

Республика Ингушетия — 46

Мурманская область — 45

Республика Мордовия — 42

Ульяновская область — 41

Республика Хакасия — 41

Республика Саха (Якутия) — 41

Калининградская область — 40

Забайкальский край — 39

Хабаровский край — 39

Пензенская область — 38

Алтайский край — 38

Ставропольский край — 34

Астраханская область — 33

Архангельская область — 32

Тверская область — 31

Тюменская область — 29

Чеченская Республика — 28

Кировская область — 28

Республика Марий Эл — 25

Иркутская область — 24

Омская область — 23

Республика Коми — 21

Республика Калмыкия — 21

Удмуртская Республика — 19

Кемеровская область — 18

Новгородская область — 17

Республика Адыгея — 17

Костромская область — 15

Псковская область — 15

Республика Карелия — 12

Вологодская область — 12

Карачаево-Черкесская Республика — 12

Республика Тыва — 12

Амурская область — 12

Пермский край — 10

Камчатский край — 8

Курганская область — 6

Еврейская АО — 6

Республика Крым — 4

Севастополь — 4

Республика Алтай — 2

Ненецкий АО — 1

Сахалинская область — 1

Чукотский АО — 1

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