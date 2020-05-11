Всего в стране зарегистрировано 221 344 заболевших коронавирусом. Проведено более 5,6 миллиона тестов.

В России за сутки выявлено 11 656 новых случаев инфицирования COVID-19

Фото: ТАСС / Гавриил Григоров

Тема:
Эпидемия коронавируса

В России за сутки выявлено 11 656 новых случаев инфицирования COVID-19 в 85 регионах. Об этом рассказали в Оперативном штабе. Из них 46,5% не имели клинических проявлений болезни.

По данным Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице, что в Москве подтвержден 6169 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. 41,7% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% — от 46 до 65 лет, 10,4% — от 66 до 79 лет, еще 5,4% — старше 80 лет. Также 9,5% среди заболевших — дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. До 31 мая включительно жители двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга — независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 4032 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 17822», — заявил вице-мэр Анастасия Ракова

Также сообщается о том, что за сутки от COVID-19 скончались 94 человека. Полностью выздоровели за сутки 5495 пациентов.

В России за сутки выявлено 11 656 новых случаев инфицирования COVID-19

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Всего в стране зарегистрировано 221 344 заболевших коронавирусом в 85 регионах. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 2009 человек, выздоровели 39 801 человек. Проведено более 5,6 миллиона тестов.

Статистика по регионам:

  • Москва — 6169
  • Московская область — 1079
  • Санкт-Петербург — 307
  • Нижегородская область — 291
  • Смоленская область — 164
  • Республика Дагестан — 119
  • Свердловская область — 108
  • Калужская область — 98
  • Краснодарский край — 98
  • Рязанская область — 96
  • Саратовская область — 92
  • Белгородская область — 91
  • Тамбовская область — 91
  • Республика Татарстан — 90
  • Ростовская область — 88
  • Тульская область — 86
  • Ивановская область — 85
  • Ханты-Мансийский АО — 84
  • Кабардино-Балкарская Республика — 80
  • Ярославская область — 78
  • Владимирская область — 77
  • Челябинская область — 77
  • Республика Башкортостан — 76
  • Чувашская Республика — 76
  • Курская область — 74
  • Брянская область — 73
  • Республика Северная Осетия — 72
  • Новосибирская область — 71
  • Томская область — 69
  • Ленинградская область — 66
  • Самарская область — 66
  • Орловская область — 64
  • Ямало-Ненецкий АО — 62
  • Красноярский край — 58
  • Воронежская область — 51
  • Приморский край — 51
  • Республика Бурятия — 50
  • Волгоградская область — 49
  • Оренбургская область — 49
  • Липецкая область — 48
  • Республика Ингушетия — 46
  • Мурманская область — 45
  • Республика Мордовия — 42
  • Ульяновская область — 41
  • Республика Хакасия — 41
  • Республика Саха (Якутия) — 41
  • Калининградская область — 40
  • Забайкальский край — 39
  • Хабаровский край — 39
  • Пензенская область — 38
  • Алтайский край — 38
  • Ставропольский край — 34
  • Астраханская область — 33
  • Архангельская область — 32
  • Тверская область — 31
  • Тюменская область — 29
  • Чеченская Республика — 28
  • Кировская область — 28
  • Республика Марий Эл — 25
  • Иркутская область — 24
  • Омская область — 23
  • Республика Коми — 21
  • Республика Калмыкия — 21
  • Удмуртская Республика — 19
  • Кемеровская область — 18
  • Новгородская область — 17
  • Республика Адыгея — 17
  • Костромская область — 15
  • Псковская область — 15
  • Республика Карелия — 12
  • Вологодская область — 12
  • Карачаево-Черкесская Республика — 12
  • Республика Тыва — 12
  • Амурская область — 12
  • Пермский край — 10
  • Камчатский край — 8
  • Курганская область — 6
  • Еврейская АО — 6
  • Республика Крым — 4
  • Севастополь — 4
  • Республика Алтай — 2
  • Ненецкий АО — 1
  • Сахалинская область — 1
  • Чукотский АО — 1

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

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Тема:
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