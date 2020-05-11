В России за сутки выявлено 11 656 новых случаев инфицирования COVID-19
Всего в стране зарегистрировано 221 344 заболевших коронавирусом. Проведено более 5,6 миллиона тестов.
Фото: ТАСС / Гавриил Григоров
В России за сутки выявлено 11 656 новых случаев инфицирования COVID-19 в 85 регионах. Об этом рассказали в Оперативном штабе. Из них 46,5% не имели клинических проявлений болезни.
По данным Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице, что в Москве подтвержден 6169 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. 41,7% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% — от 46 до 65 лет, 10,4% — от 66 до 79 лет, еще 5,4% — старше 80 лет. Также 9,5% среди заболевших — дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. До 31 мая включительно жители двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга — независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.
«Количество выздоровевших в Москве продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 4032 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 17822», — заявил вице-мэр Анастасия Ракова
Также сообщается о том, что за сутки от COVID-19 скончались 94 человека. Полностью выздоровели за сутки 5495 пациентов.
Всего в стране зарегистрировано 221 344 заболевших коронавирусом в 85 регионах. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 2009 человек, выздоровели 39 801 человек. Проведено более 5,6 миллиона тестов.
Статистика по регионам:
- Москва — 6169
- Московская область — 1079
- Санкт-Петербург — 307
- Нижегородская область — 291
- Смоленская область — 164
- Республика Дагестан — 119
- Свердловская область — 108
- Калужская область — 98
- Краснодарский край — 98
- Рязанская область — 96
- Саратовская область — 92
- Белгородская область — 91
- Тамбовская область — 91
- Республика Татарстан — 90
- Ростовская область — 88
- Тульская область — 86
- Ивановская область — 85
- Ханты-Мансийский АО — 84
- Кабардино-Балкарская Республика — 80
- Ярославская область — 78
- Владимирская область — 77
- Челябинская область — 77
- Республика Башкортостан — 76
- Чувашская Республика — 76
- Курская область — 74
- Брянская область — 73
- Республика Северная Осетия — 72
- Новосибирская область — 71
- Томская область — 69
- Ленинградская область — 66
- Самарская область — 66
- Орловская область — 64
- Ямало-Ненецкий АО — 62
- Красноярский край — 58
- Воронежская область — 51
- Приморский край — 51
- Республика Бурятия — 50
- Волгоградская область — 49
- Оренбургская область — 49
- Липецкая область — 48
- Республика Ингушетия — 46
- Мурманская область — 45
- Республика Мордовия — 42
- Ульяновская область — 41
- Республика Хакасия — 41
- Республика Саха (Якутия) — 41
- Калининградская область — 40
- Забайкальский край — 39
- Хабаровский край — 39
- Пензенская область — 38
- Алтайский край — 38
- Ставропольский край — 34
- Астраханская область — 33
- Архангельская область — 32
- Тверская область — 31
- Тюменская область — 29
- Чеченская Республика — 28
- Кировская область — 28
- Республика Марий Эл — 25
- Иркутская область — 24
- Омская область — 23
- Республика Коми — 21
- Республика Калмыкия — 21
- Удмуртская Республика — 19
- Кемеровская область — 18
- Новгородская область — 17
- Республика Адыгея — 17
- Костромская область — 15
- Псковская область — 15
- Республика Карелия — 12
- Вологодская область — 12
- Карачаево-Черкесская Республика — 12
- Республика Тыва — 12
- Амурская область — 12
- Пермский край — 10
- Камчатский край — 8
- Курганская область — 6
- Еврейская АО — 6
- Республика Крым — 4
- Севастополь — 4
- Республика Алтай — 2
- Ненецкий АО — 1
- Сахалинская область — 1
- Чукотский АО — 1
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