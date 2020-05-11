Супруга организатора нелегального хосписа «Второй дом» в подмосковном Красногорске призналась, что была не в курсе дел мужа. Накануне при пожаре в доме престарелых погибли девять человек и еще девять были госпитализированы с ожогами.

«Я не знаю. Я вообще ни при чем и не в кусе, если честно. Он меня в свои дела не посвящает. <…> Он мне говорил, что не хочет меня в них посвящать. Мол, у меня дети и зачем мне это все надо», — поделилась жена бизнесмена.

После инцидента выяснилось, что хоспис находился в частном доме и работал фактически нелегально. При работе учреждения не были соблюдены важные требования. Организатор дома престарелых сейчас допрашивается следователями. По факту случившегося возбуждено уголовное дело в соответствии с третьей частью статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Ранее 5-tv.ru сообщал список пострадавших при пожаре в хосписе для престарелых в Красногорске.