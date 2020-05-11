Двухэтажный дом горит на северо-западе Петербурга
По данным спасателей, в горящем здании нет людей.
Фото: ТАСС / Артем Геодакян
Жилой дом горит на северо-западе Санкт-Петербурга. Как сообщили ТАСС в МЧС по городу, горение возникло на первом этаже здания, сохраняется риск распространения огня на второй этаж двухэтажной постройки.
Пожар случился на Ленинградской улице в Курортном районе города. Загорелось здание напротив Серафимовской церкви. О пострадавших не сообщается, по данным спасателей, в доме нет людей.
«Площадь горения — 20 квадратных метров на первом этаже, есть угроза распространения на второй этаж», — говорится в сообщении МЧС.
В настоящий момент горение уже локализовано. На месте работают спасатели и пожарные. Обстоятельства происшествия выясняются.
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