Песню «Конь» группы «Любэ» спел хор исполнителей из разных концов мира

Народный артист РФ, лидер группы «Любэ» Николай Росторгуев, а также авторы легендарной песни «Конь» Игорь Матвиенко и Александр Шаганов подвели итоги песенного конкурса. Артисты оказались поражены числу желающих исполнить эту лирическую композицию, и присудили победу трио грузинских девушек «Мандили».

«Я знал, что эту песню любят в народе, поют, но я не думал, что люди будут участвовать в конкурсе. Я был приятно удивлен, когда мы получили такое огромное количество видео на песню», — отметил заслуженный артист РФ, продюсер Игорь Матвиенко.

Несмотря на то, что победитель конкурса-флешмоба лишь один, организаторы решили отметить и других исполнителей. В знак благодарности они смонтировали ролик с десятками певцов-любителей из разных уголков мира.

«Мы провели масштабный конкурс на лучшее исполнение песни „Конь“, выбрали победителей, а также отобрали самых ярких участников и подготовили специально для вас видеоролик народного хора. Огромная благодарность всем принявшим участие в конкурсе!» — заявил Расторгуев.

Множество голосов участников конкурса свели в общий хор, в результате чего получилось многоголосие, от которого идут мурашки по коже. Завершает песню трио победительниц.

Продюсерский центр Игоря Матвиенко и группа «Любэ» запустили конкурс на лучшее исполнение песни «Конь», которая была впервые исполнена почти 30 лет назад, 1 апреля. Число участников превысило 1,5 тысячи человек.