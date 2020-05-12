Американские ученые опровергли возможность образования жизни на Марсе

Ученые Юго-Западного исследовательского института США опровергли возможность образования жизни на Марсе. В ходе эксперимента специалисты смоделировали условия планеты и выяснили, что ее водоемы, по всей видимости, не подходят для существования самых неприхотливых организмов, сообщает «Ридус» со ссылкой на портал Nature.

В крайне низких температурах и довольно сухих условиях Марса капля воды моментально замерзнет, вскипит или вовсе испарится при отсутствии в ней растворенной соли.

«Наша команда изучила конкретные районы на Марсе, где температура жидкой воды могла бы позволить размножаться известным наземным организмам. Мы хотели понять, могут ли эти районы быть пригодными для обитания», — сказал один из авторов исследования доктор Алехандро Сото.

Стоит отметить, что соль встречается на всей поверхности Марса. Соответственно на Красной планете вполне могут образоваться рассолы, которые замерзают при более низкой температуре, нежели вода. Ученые установили, что теоретический предел существования стабильного рассола на Марсе соответствует -50 градусам.

«Даже экстремальная жизнь на Земле имеет свои пределы. Мы обнаружили, что образование рассола из некоторых солей может привести к появлению жидкой воды на 40% поверхности Марса, но только сезонно, в течение 2% марсианского года. Это исключает жизнь, какой мы ее знаем», — заключил Алехандро Сото.

По мнению специалистов, подобные температуры значительно ниже самых экстремальных условий, необходимых для поддержания жизни.

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