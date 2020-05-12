«Эстетический оргазм»: Чем обедает сын Рудковской и Плющенко?

Музыкальный продюсер Яна Рудковская на странице своего сына в Instagram показала подписчикам, чем собирается обедать семилетний Саша. На кадрах ролика юный фигурист позирует у красиво сервированного стола. Посередине стоит блюдо полное отборных вареных раков.

«Мамины завтраки вы видели, а наши обеды?» — говорится в описании публикации.

За кадром Яна Рудковская спрашивает у Гном Гномыча, что он больше всего хочет попробовать. Мальчик отвечает — раков. Продюсер, в свою очередь, находится в раздумьях и отмечает, что предпочла бы рыбный шашлык.

Мнение многочисленных подписчиков Саши Плющенко об увиденном разделилось пополам. Часть пользователей нашли в домашнем видео определенную эстетику, и присоединились к вкусовым предпочтениям мальчика. Другие, наоборот, решили, что в нынешней непростой жизненной ситуации такое бахвальство ни к чему.

«Эстетический оргазм!»

«Не надо дразнить тех, у кого даже нет денег на хлеб»;

«Какая вкусняшка и цветочки Сашины — красота»;

«Могу только мечтать о таком»;

«А зачем это именно сейчас постить? Показывать свое превосходство?» — недоумевают пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обидчикам сына Плющенко и Рудковской может грозить срок до пяти лет.