«Эстетический оргазм»: Чем обедает сын Рудковской и Плющенко?
Музыкальный продюсер выложила в сеть очередное домашнее видео с Гном Гномычем.
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Фото, видео: Instagram @gnomgnomych
Музыкальный продюсер Яна Рудковская на странице своего сына в Instagram показала подписчикам, чем собирается обедать семилетний Саша. На кадрах ролика юный фигурист позирует у красиво сервированного стола. Посередине стоит блюдо полное отборных вареных раков.
«Мамины завтраки вы видели, а наши обеды?» — говорится в описании публикации.
За кадром Яна Рудковская спрашивает у Гном Гномыча, что он больше всего хочет попробовать. Мальчик отвечает — раков. Продюсер, в свою очередь, находится в раздумьях и отмечает, что предпочла бы рыбный шашлык.
Мнение многочисленных подписчиков Саши Плющенко об увиденном разделилось пополам. Часть пользователей нашли в домашнем видео определенную эстетику, и присоединились к вкусовым предпочтениям мальчика. Другие, наоборот, решили, что в нынешней непростой жизненной ситуации такое бахвальство ни к чему.
«Эстетический оргазм!»
«Не надо дразнить тех, у кого даже нет денег на хлеб»;
«Какая вкусняшка и цветочки Сашины — красота»;
«Могу только мечтать о таком»;
«А зачем это именно сейчас постить? Показывать свое превосходство?» — недоумевают пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что обидчикам сына Плющенко и Рудковской может грозить срок до пяти лет.
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