Звезда сериала «Акушерка» Ирина Пегова на своей странице в Instagram выложила снимок, который сразил ее поклонников наповал. На фото 41-летняя актриса позирует с четким макияжем. Губы знаменитости накрашены розовой помадой, а на руках надеты многочисленные браслеты.

«Всем… Спокойной ночи! А у кого ночь закончилась, то спокойного дня!» — пожелала Ирина Пегова в описании публикации.

Instagram @pegovairina

Любители творчества заслуженной артистки РФ пришли в неописуемый восторг от ее нового образа. Пользователи оставили множество лестных комментариев под постом Ирины Пеговой, сравнив ее с царицей Клеопатрой.

«Какая красота распрекрасная!»

«Ирина, вы великолепны, невозможно сравнить ни с кем!»

«Роскошное фото! Эталон красоты русской женщины, русской души»;

«Очень талантлива, красива, умна. Не в каждой женщине есть такие достоинства»;

«Вы на этом фото как царица Клеопатра! Красиво», — восторгаются подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Пегова сделала селфи в спортивном костюме на пробежке.