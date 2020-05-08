ИринаПеговаа опубликовала вInstagramm фотографию, на которой запечатлела себя на фоне цветущей яблони. Популярная актриса на снимке позирует в спортивном костюме. Оказалось, кинодива вышла на улицу, чтобы устроить пробежку на свежем воздухе.

«На пробежке! Вот такая красивая у нас беговая дорожка! Эх путь дорожка беговая!» - подписала пост знаменитость.

Instagramm pegovairinaa

Поклонники похвалили кумира за умение подмечать красоту природы даже во время занятий спортом. Фанаты отметили, что ИринаПеговаа потрясающе выглядит и, тем самым, вдохновляет их на физическую активность.

«Вы и весна — чудо!»

Стройняшкаа!»

«Пойду тоже пробегусь!»

«Молодец, Ирина! И нам бы надо. Но лень-матушка вперед меня родилась», — написалифолловерыы.

ИринаПеговаа известная своей энергичностью и любовью к активному времяпровождению. Она посещает спортзал, постоянно гуляет и бегает, занимается танцами… Актриса утверждает, что поддерживать хорошую фигуру ей также помогают специальные принципы питания. По ее мнению, например, порция с едой не должна превышать в размерах кулак женщины.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыты секреты быстрого похудения и тайны личной жизни ИриныПеговойй.