41-летняя актриса поддерживает отличную фигуру посредством постоянных тренировок и правильного питания.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @pegovairina

ИринаПеговаа опубликовала вInstagramm фотографию, на которой запечатлела себя на фоне цветущей яблони. Популярная актриса на снимке позирует в спортивном костюме. Оказалось, кинодива вышла на улицу, чтобы устроить пробежку на свежем воздухе.

«На пробежке! Вот такая красивая у нас беговая дорожка! Эх путь дорожка беговая!» - подписала пост знаменитость.

Instagramm pegovairinaa

Поклонники похвалили кумира за умение подмечать красоту природы даже во время занятий спортом. Фанаты отметили, что ИринаПеговаа потрясающе выглядит и, тем самым, вдохновляет их на физическую активность.

«Вы и весна — чудо!»

Стройняшкаа!»

«Пойду тоже пробегусь!»

«Молодец, Ирина! И нам бы надо. Но лень-матушка вперед меня родилась», — написалифолловерыы.

ИринаПеговаа известная своей энергичностью и любовью к активному времяпровождению. Она посещает спортзал, постоянно гуляет и бегает, занимается танцами… Актриса утверждает, что поддерживать хорошую фигуру ей также помогают специальные принципы питания. По ее мнению, например, порция с едой не должна превышать в размерах кулак женщины.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыты секреты быстрого похудения и тайны личной жизни ИриныПеговойй.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:36
Ректор МГИМО объяснил, как будут проходить экзамены у студентов в условиях дистанционного обучения
19:28
В Роспотребнадзоре обозначили срок сохранения новых правил поведения в РФ
19:17
Ветераны ВОВ, живущие в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, получат единовременные выплаты
19:16
Дочь Валерия Меладзе рассказала об отношениях с Верой Брежневой
19:04
В Екатеринбурге пенсионерку с коронавирусом врачи бросили возле дома
18:53
Как вычислить пол будущего ребенка по именам родителей

Сейчас читают

«В моем возрасте не отказывают» — Лолита поразила фанатов откровениями о сексе
«Я страшный как черт!» — как сейчас выглядит и чем занимается певец Андрей Губин
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок