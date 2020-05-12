«Наш первенец!» — Наталья Андреевна из Comedy Woman сообщила о пополнении в семье
Создатель и продюсер популярного юмористического шоу поделилась с подписчиками радостной новостью.
Закрыть
Смотрите также:
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Россиян предупредили о майском снеге
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?
Фото, видео: Instagram @eprikol
Пополнение в семье Натальи Еприкян принесло ей большую радость. Под впечатлением создатель, продюсер и ведущая Comedy Woman поделилась эмоциями с поклонниками в Instagram, чего прежде не делала.
«Сегодня очень важный день в моей жизни! Сегодня у моего родного брата родилась дочка! Наш первенец и наша принцесса!» — написала Наталья Андреевна.
По ее словам, 11 мая для нее особенная дата, потому что в этот же день появился на свет один из ее лучших друзей — известный в кругах селебрити стилист Владимир Акопджанов.
«Настолько он важный и хороший человек, что в моей семье кармически это рождение и эта дата будет очень значимой до конца наших лет! Вова! Сказать, что я рада — это ничего не сказать! Пусть она будет такой же доброй, скромной и талантливой, как ты!» — обратилась к нему с поздравлением Еприкян.
Подписчики поддержали звезду Comedy Woman и заметили, что 42-летней Наталье Андреевне пора обзавестись собственными детьми. Юмористка не выходила замуж и скрывает личную жизнь от посторонних.
Ранее 5-tv.ru писал, что элегантная Варнава с полуприкрытой грудью порассуждала, почему не стоит ехать в США.
Читайте также
75%
-0.25 80.00
-0.06
Нашли ошибку?