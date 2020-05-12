Пополнение в семье Натальи Еприкян принесло ей большую радость. Под впечатлением создатель, продюсер и ведущая Comedy Woman поделилась эмоциями с поклонниками в Instagram, чего прежде не делала.

«Сегодня очень важный день в моей жизни! Сегодня у моего родного брата родилась дочка! Наш первенец и наша принцесса!» — написала Наталья Андреевна.

По ее словам, 11 мая для нее особенная дата, потому что в этот же день появился на свет один из ее лучших друзей — известный в кругах селебрити стилист Владимир Акопджанов.

«Настолько он важный и хороший человек, что в моей семье кармически это рождение и эта дата будет очень значимой до конца наших лет! Вова! Сказать, что я рада — это ничего не сказать! Пусть она будет такой же доброй, скромной и талантливой, как ты!» — обратилась к нему с поздравлением Еприкян.

Подписчики поддержали звезду Comedy Woman и заметили, что 42-летней Наталье Андреевне пора обзавестись собственными детьми. Юмористка не выходила замуж и скрывает личную жизнь от посторонних.

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