Теплоснабжение столичных зданий переведено на летний режим работы.

В домах Москвы отключили отопление

Фото: Zuma\TASS

Системы теплоснабжения Москвы перешли на летний режим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

По словам заместителя градоначальника, в течение трех дней коммунальщики отключили отопление в более чем 70 тысячах зданий, 33 тысячи из них приходится на жилые дома.

Столичные энергетики начали подготовку к окончанию отопительного сезона с начала апреля. Точную дату отключение отопления определяет правительство города, когда в течение пятидневного периода среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше восьми градусов Цельсия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума приняла закон об оплате отопления по показаниям индивидуальных счетчиков.

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