По словам Дмитрия Иванова, в его окружении было много девушек, однако артистке он не изменял.

Экс-супруг Лолиты признался, что во время брака мог общаться с кем угодно

Фото: ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац

Бывший супруг эстрадной певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов в эфире передачи на телеканале «Россия-1» прокомментировал свой развод со звездой. Фитнес-тренер опроверг слухи о том, что изменял артистке и якобы во время отношений ласково переписывался с другими женщинами. Он признался, что в его окружении действительно было много девушек, контактировать с которыми он не считает зазорным, однако за определенную грань их общение никогда не заходило.

«Во время брака с Лолитой у меня не было отношений с другими, но я мог переписываться с кем угодно», — цитируют Иванова «Дни.ру».

Что касается новой возлюбленной фитнес-инструктура Ольги, то, по его словам, роман между ними возник уже после расставания с Лолитой. Якобы изначально Иванова познакомили с девушкой близкие знакомые, и они общались исключительно как друзья.

«Нас познакомили друзья. Я приехал туда, Оля была там. Вот и все наше знакомство. Мы просто проводили время в компании», — поделился бывший муж Лолиты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лолита поразила фанатов откровениями о сексе.

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