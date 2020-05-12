«Не ожидала от вас такое»: Успенскую затравили за любовь к «Дому-2»
Звезда шансона сообщила, что регулярно смотрит телепроект и в ответ получила сотни гневных комментариев.
Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Неожиданное признание Любови Успенской о симпатии к телепроекту «Дом-2» ошеломило ее подписчиков в Instagram, пишет портал «Дни.ру». Королева отечественного шансона написала, что смотрит это шоу всегда, когда ей выпадает свободное время. По ее словам, это ее отвлекает и успокаивает. Кроме того, наблюдая за участниками телестройки, певица желает понять современную молодежь.
«Ребята строят свои отношения по своим правилам и понятиям. В мое время, конечно, было все иначе. Тогда добивались женщин. А сейчас, наоборот, воюют за мужчин женщины, как я вижу. Мне не очень это нравится, но все равно, я хотела бы это понять, понять это поколение. Все-таки, как не крути, я родила дочь, и мне хочется осознавать, как же она будет строить свою личную жизнь в современных реалиях», — уточнила Успенская и прикрепила к посту послание ей от ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой.
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Такая откровенность пришлась не по душе подписчикам артистки. Агрессивно настроенные после долгого периода самоизоляции пользователи соцсети затравили знаменитость в комментариях.
«Дом-2 — это не наша молодежь в основной массе, и слава богу»;
«Ох, Люба… Не ожидала от вас такое»;
«Люба! Вы упали в моих глазах!»
«Я не могу поверить в это. Ну как можно смотреть „Дом-2“?»
«Пипец! Отписался», — откликнулись юзеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Успенская переживает глубокую депрессию из-за предательства дочери.
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