Загоревшиеся в Москве и Петербурге аппараты ИВЛ были произведены на одном заводе

Аппараты искусственной вентиляции легких, загоревшиеся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, были произведены на одном заводе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По предварительным данным, медицинское оборудование выпустил Уральский приборостроительный завод. Однако на предприятии информацию пока не подтвердили.

«Мы подтверждаем, что аппараты ИВЛ производства АО „Уральский приборостроительный завод“ в рамках контракта, поставлялись в Петербург. Официальными данными о том какие аппараты были установлены в зоне возгорания мы не располагаем. Ведется следствие», — пояснила начальник отдела маркетинга и связей с общественностью завода Лидия Зимина.

Из-за случившихся пожаров Росздравнадзор принял решение проверить аппараты ИВЛ в больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге.

«В настоящее время Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проверяет качество и безопасность аппаратов искусственной вентиляции легких, которые применялись для оказания помои пациентам в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Причиной организации контрольно-надзорных мероприятий послужили пожары, которые произошли в данных медицинских учреждениях 9 и 12 мая соответственно», — сообщила представитель пресс-службы Росздравнадзора Ольга Малева.

Пожар в больнице Святого Георгия в Петербурге вспыхнул около шести утра 12 мая. Возгорание произошло на шестом этаже в реанимационном отделении, где находилось 20 человек, лечившихся от коронавируса. Пять из них спасти не удалось. По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело. По предварительной версии, причиной инцидента стало короткое замыкание в аппарате ИВЛ «Авента-М». В медучреждении сообщили, что до конца расследования данное оборудования для лечения пациентов использоваться не будет.

9 мая пожар возник в ГКБ имени Спасокукоцкого в Москве, где лечатся пациенты с COVID-19. Предположительно, загорелся неисправный аппарат ИВЛ.

Ранее 5-tv.ru опубликовал список погибших при пожаре в петербургской больнице.