Трагедия произошла около 6 часов утра в больнице Святого Георгия, где принимают заболевших коронавирусом.

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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

5-tv.ru публикует список погибших при пожаре в петербургской больнице.

  1. Юрий Б. 1953 года рождения
  2. Андрей Р. 1961 года рождения
  3. Анатолий Ж. 1959 года рождения
  4. Василий Б. 1960 года рождения
  5. Зинаида Г. 1961 года рождения

Трагедия произошла около 6 часов утра в больнице Святого Георгия, где принимают заболевших коронавирусом. В медучреждении вспыхнул пожар. На шестом этаже загорелось реанимационное отделение, в котором находились пациенты, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По предварительным данным, причиной возгорания стал загоревшийся аппарат ИВЛ. Отмечается, что он был новым, его установили в начале мая.

Уже установлено, что четыре пациента больницы Святого Георгия, находившиеся в одной палате, погибли из-за пожара. Причина смерти пятого больного в настоящий момент устанавливается. Об этом сообщил прокурор Выборгского района Северной столицы Павел Данилов, находящийся на месте происшествия. По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело.

Тема:
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