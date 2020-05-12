5-tv.ru публикует список погибших при пожаре в петербургской больнице
Трагедия произошла около 6 часов утра в больнице Святого Георгия, где принимают заболевших коронавирусом.
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5-tv.ru публикует список погибших при пожаре в петербургской больнице.
- Юрий Б. 1953 года рождения
- Андрей Р. 1961 года рождения
- Анатолий Ж. 1959 года рождения
- Василий Б. 1960 года рождения
- Зинаида Г. 1961 года рождения
Трагедия произошла около 6 часов утра в больнице Святого Георгия, где принимают заболевших коронавирусом. В медучреждении вспыхнул пожар. На шестом этаже загорелось реанимационное отделение, в котором находились пациенты, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
По предварительным данным, причиной возгорания стал загоревшийся аппарат ИВЛ. Отмечается, что он был новым, его установили в начале мая.
Уже установлено, что четыре пациента больницы Святого Георгия, находившиеся в одной палате, погибли из-за пожара. Причина смерти пятого больного в настоящий момент устанавливается. Об этом сообщил прокурор Выборгского района Северной столицы Павел Данилов, находящийся на месте происшествия. По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело.
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