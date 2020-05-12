Загоревшийся в петербургской больнице аппарат ИВЛ, из-за которого погибли пять пациентов, был новым
Возгорание вспыхнуло около 6 часов утра на шестом этаже, в реанимационном отделении больницы Святого Георгия.
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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, 5-tv.ru
Около 6 часов утра в больнице Святого Георгия, где принимают заболевших коронавирусом, вспыхнул пожар. На шестом этаже загорелось реанимационное отделение, в котором находились пациенты, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По предварительным данным, погибли пять человек.
Как пишет ТАСС со ссылкой на слова начальника городского главка МЧС Алексея Аникина, причиной пожара в больнице Святого Георгия, которая принимает пациентов с коронавирусом, по предварительным данным стал загоревшийся аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Отмечается, что аппарат ИВЛ был новым, его установили в начале мая. Он был произведен на Уральском приборостроительном заводе. Сейчас рассматриваются версии короткого замыкания, неисправности, перегрузки, неправильной эксплуатации.
На месте происшествия работает корреспондент МИЦ «Известия» Светлана Бобруенко. Подробности ЧП в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что по факту гибели пациентов при пожаре в петербургской больнице возбудили уголовное дело.
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