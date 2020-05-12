Хронология событий: как врачи во время пожара в больнице Святого Георгия спасали пациентов

Аппарат ИВЛ, с которого начался пожар в больнице Святого Георгия в Петербурге, вспыхнул на глазах у одного из врачей. Трагедия произошла сегодня утром. Погибли пять человек — четверо мужчин и одна женщина. Пожилые пациенты находились на искусственной вентиляции легких. Жертв могло быть и больше, но персонал больницы сработал четко. Счет шел на секунды, но пациентов из других палат успели эвакуировать.

Хронологию событий восстановил корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ломидзе. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что глава Петербурга пообещал наградить медиков больницы Святого Георгия за героизм. Сегодня утром пожар в медучреждении унес жизни пяти человек.