Хронология событий: как врачи во время пожара в больнице Святого Георгия спасали пациентов
В результате трагедии, погибли пять пациентов, находившихся на искусственной вентиляции легких. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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Фото, видео: EPA/ANATOLY MALTSEV/ТАСС, 5-tv.ru
Аппарат ИВЛ, с которого начался пожар в больнице Святого Георгия в Петербурге, вспыхнул на глазах у одного из врачей. Трагедия произошла сегодня утром. Погибли пять человек — четверо мужчин и одна женщина. Пожилые пациенты находились на искусственной вентиляции легких. Жертв могло быть и больше, но персонал больницы сработал четко. Счет шел на секунды, но пациентов из других палат успели эвакуировать.
Хронологию событий восстановил корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ломидзе. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что глава Петербурга пообещал наградить медиков больницы Святого Георгия за героизм. Сегодня утром пожар в медучреждении унес жизни пяти человек.
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