Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Более 2,6 миллиона семей хотят получить выплату 5 тысяч рублей на детей до трех лет

Фото: dpa/picture-alliance

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что более 2,6 миллиона российских семей подали заявления на выплату пяти тысяч рублей на детей до трех лет.

«По состоянию на 11 мая через личные кабинеты граждан на сайте Пенсионного фонда и на сайте ЕПГУ (Единого портала государственных услуг) поступило 2 652 440 заявлений на назначение выплаты, принято 2 512 265 решений по назначению выплаты», — сказала она.

По словам российского вице-премьера, государством уже перечислено 15,5 миллиарда рублей на 2 130 732 детей.

11 мая президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам сообщил, что все семьи с детьми младше трех лет смогут получать по пять тысяч рублей в течение трех месяцев — апрель, май и июнь. Российский лидер отметил, что оформление пособий будет доступно через сайт госуслуг.

Ранее 5-tv.ru писал, что портал госуслуг перестал на некоторое время функционировать из-за большого количества обращений.

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