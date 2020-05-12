Ты мое дыхание. Три способа завести мужчину одним прикосновением

Бытует мнение, что мужчинам нужна только интимная близость, а предварительные ласки ни к чему. Однако оно ошибочно. Ведь именно мимолетный тактильный контакт ведет к горячей ночи, и многие представители сильного пола ценят такую «заботу» своих избранниц. Как пишет издание Femmie, есть как минимум три способа прикоснуться к своему возлюбленному так, чтобы он буквально сходил от вас с ума.

Прикосновение к волосам, поцелуй в шею и массаж

Это только первый вариант, но многих он уже заставит нервничать и с трудом держать себя в руках. В этом способе удобно то, что вы как бы и не провоцируете, но даете понять, что он вам не безразличен. Уделите внимание зонам, которые у мужчин отвечают за желание — шея, затылок, поверхность за ухом. Прикосновения должны быть легкими и нежными, уж точно не стоит делать профессиональный массаж, не то он просто забудет обо всем на свете!

Прикоснитесь грудью и погладьте спину

Как бы случайное прикосновение невинно, но оно поможет расположить партнера к себе. Нет ничего более возбуждающего, чем такие кокетливые ласки. А легкое поглаживание по спине побудит его к дальнейшим действиям.

Прикоснитесь дыханием

Еле ощутимое дыхание на затылке или возле уха способно творить чудеса. Мужчины прекрасно считывают такие намеки, а их мимолетность еще больше заводит их. Подтолкните его к более серьезным играм, используя свои знания.

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