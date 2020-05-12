Следователи выяснили, никаких разрешений на соцобслуживание у пансионата, где случился пожар, не было. Беспомощных стариков, большинство из которых лежачие больные, содержали в обычном частном доме.

Арестован владелец подмосковного хосписа, где из-за пожара погибли 11 человек

Фото: ТАСС / Евгений Разумный

Суд арестовал на два месяца организатора частного хосписа в подмосковном Красногорске, где при пожаре погибли 11 человек. Мужчине предъявлено обвинение. Он уже признал вину. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Сегодня число жертв пожара выросло до 11. Двое пострадавших скончались в больнице. За жизнь еще семерых продолжают бороться врачи.

12 мая по факту произошедшего ГСУ СК РФ по Московской области было возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Как выяснили следователи, никаких разрешений на социальное обслуживание у пансионата, где случился пожар, не было — беспомощных стариков, большинство из которых лежачие больные, содержали в обычном неприспособленном частном доме.

Всего в доме на момент возгорания находились 37 человек. 20 человек покинули здание самостоятельно, 17 человек эвакуировали спасатели.

После инцидента выяснилось, что хоспис находился в частном доме и работал фактически нелегально. При работе учреждения не были соблюдены важные требования.

Ранее 5-tv.ru опубликовал страшные кадры последствий пожара в доме престарелых и признания родственников его постояльцев.

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