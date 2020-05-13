Дуров на примере золотой жилы объяснил, почему США запретили ему выпускать криптовалюту

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON и криптовалюты Gram. О причинах этого решения он сообщил в своем Telegram-аккаунте.

«В течение последних двух с половиной лет некоторые из наших лучших инженеров работали над блокчейн-платформой следующего поколения под названием TON и криптовалютой, которую мы собирались назвать Gram», — начал пост Дуров.

По его словам, новая криптовалюта должна была значительно превосходить по скорости и масштабируемости всем известные биткойны и Ethereum. Однако ее развитие остановил американский суд. Чтобы объяснить его логику, предприниматель провел аналогию с золотой жилой.

«Представьте, что несколько человек скинулись деньгами, чтобы разработать золотую жилу, а затем разделить добытое золото. Вдруг на шахту приходит судья и говорит: „Многие люди инвестировали в золотые жилы, чтобы получить выгоду. Однако они не хотели оставлять себе золото, они хотели продать его другим людям. Из-за этого вам не разрешается добывать золото“. Если это кажется вам бессмысленным, вы не одиноки — но именно это и произошло с TON (жила), ее инвесторами и Gram (золото)», — написал Дуров.

Еще «более парадоксальным» он назвал тот факт, что американский суд запретил распространять Gram не только в США, но и во всем мире. Объясняется это тем, что американский гражданин может добраться до платформы TON после ее запуска, если она будет доступна в других странах.

«Несмотря на это, мы приняли трудное решение не продолжать работу с TON. К сожалению, американский судья прав в одном: мы, люди за пределами США, можем голосовать за наших президентов и выбирать наши парламенты, но мы все еще зависим от Соединенных Штатов, когда речь заходит о финансах и технологиях», — продолжил основатель Telegram.

Он предупредил, что отныне команда мессенджера не будет участвовать в проекте TON и не будет иметь никакого отношения к возникающим сетям на ее основе. Пользователей Дуров призвал быть острожными и не позволять ввести себя в заблуждение.

Telegram объявил о планах запустить блокчейн-платформу TON в начале 2018 года. Для этого компания привлекла 1,7 миллиарда долларов инвестиций. Запуск проекта был намечен на октябрь 2019 года, но Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета. Павел Дуров убедил инвесторов подождать запуска TON до 30 апреля 2020 года. 24 марта окружной суд Нью-Йорка признал Gram ценными бумагами и временно запретил их передачу первоначальным покупателям, среди которых числилось 175 инвесторов.

Как сообщал 5-tv.ru, Павел Дуров не в первый раз критикует США. 8 мая он назвал Штаты полицейским государством с высокими налогами, плохой медициной и образованием, а также привел семь причин не переезжать в Кремниевую долину.