Злоумышленники взломали сайт юридической конторы, которая вела дела артистов.

Мадонна, Леди Гага и другие звезды стали жертвами хакеров

Фото: www.globallookpress.com /face to face

Хакерской атаке подверглась юридическая контора в Нью-Йорке, которая ведет контакты мировых звезд. Как сообщает портал NME, среди знаменитостей, чьи дела ведут в Grubman Shire Meiselas & Sacks, оказались Леди Гага, Мадонна, Брюс Спрингстин, Элтон Джон, Роберт Де Ниро, Род Стюарт и другие звезды.

В самой юридической конторе подтвердили атаку на их ресурс. Сайт компании на данный момент не доступен.

Мошенниками оказались хакеры группировки REvil, которая известна под именем Sodinokibi. В доказательство утечки данных они выложили в открытый доступ фрагмент контакта Мадонны на гастроли за 2019–2020 годы. Требования злоумышленников пока не известны. Но аналитики уверены, что они будут требовать выкуп, как обычно поступают в таких случаях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ разоблачила группу хакеров, торговавшую банковскими данными россиян.

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