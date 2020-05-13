Вдова погибшего на вечеринке с сухим льдом Диденко захотела увеличить грудь

Блогер Екатерина Диденко, овдовевшая после вечеринки с сухим льдом, поведала подписчикам в Instagram о недовольстве размером своей груди.

«Я сегодня сделала шаг навстречу моей мечте! Я записалась к доктору-хирургу на консультацию. У меня есть старая мечта — я хочу увеличить себе грудь», — рассказала она о «наболевшем».

Девушка покрасовалась перед зеркалом в спортивных штанах и топе, отметив, что не планирует «огромные размеры», но чтобы было видно, что бюст у нее есть.

По всей видимости, несмотря на недавнюю гибель мужа в результате концентрации сухого льда в бассейне, у Диденко не пропал интерес к науке под названием химия. Она с приятелем во дворе дома, заранее закупив презервативы разных марок, решила поэкспериментировать над смесью газированной воды и жевательных конфет. Ожидаемо, что внутри «изделия номер два» пошла химическая реакция, и в итоге резина порвалась. Видимо развлекаясь таким образом, молодая вдова опытным путем выясняла какие контрацептивы надежнее защитят от нежелательной беременности.

Instagram @didenko.katerina

Примечательно, что молодые люди «химичили» на огороженной лентами площадке, возможно, детской, а так как мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры в городе до конца мая, то у правоохранителей к ребятам могут справедливо возникнуть вопросы.

Блогер Екатерина Диденко, которая называет себя в соцсетях «аптечным ревизорро», овдовела в результате эксперимента с сухим льдом на своем дне рождения в банном комплексе в конце февраля. Ее супруг Валентин Диденко стал одной из трех жертв трагедии. Он и двое гостей погибли от нехватки кислорода, когда в бассейн загрузили 25 килограммов вещества. Концентрация оказалась критической. После этого Екатерина Диденко стала часто писать в Instagram, как скорбит по мужу, однако подписчики обвиняли ее в пиаре на костях. Затем 29-летняя девушка решила, что общественности непременно нужно знать о ее интимной жизни до и после смерти мужа.