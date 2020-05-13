Скончался главный тренер сборной России по женской борьбе Алиомаров

Советский борец, главный тренер женской сборной России по борьбе Магомед Алиомаров ушел из жизни. На момент смерти ему было 67 лет. О трагедии сообщили в Федерации спортивной борьбы России.

Отмечается, что последние дни жизни Алиомаров проходил лечение в больнице. Врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Точный диагноз пока не известен. О дате и месте прощания с тренером также ничего не сообщается.

Федерация, тренеры и члены сборной России выразили соболезнования родным и близким Алиомарова.

«Память о нем навеки останется в наших сердцах», — говорится в официальном сообщении организации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что чемпион мира по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров скончался в возрасте 23 лет.