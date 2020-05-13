Росздравнадзор приостановил обращение ИВЛ «Авента-М» после пожара в Петербурге

Росздравнадзор приостановил обращение в России аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» отечественного производства. Данное решение было принято после пожаров в больнице Святого Георгия в Петербурге и ГКБ имени Спасокукоцкого в Москве. Предварительно, причиной возгорания в лечебных учреждениях стала неисправность медоборудования.

Как уточняется на сайте ведомства, загоревшиеся аппараты ИВЛ были изготовлены на «Уральском приборостроительном заводе» и поступили в обращение городских клиник с 1 апреля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар в больнице Святого Георгия в Петербурге вспыхнул около шести утра 12 мая. Возгорание произошло на шестом этаже в реанимационном отделении, где находилось 20 человек, лечившихся от коронавируса. В результате ЧП пять пациентов погибли. В качестве предварительной версии происшествия рассматривается короткое замыкание в аппарате ИВЛ «Авента-М». По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

9 мая пожар возник в ГКБ имени Спасокукоцкого в Москве, где лечатся пациенты с COVID-19. Предположительно, загорелся неисправный аппарат ИВЛ.