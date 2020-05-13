Росздравнадзор приостановил обращение ИВЛ «Авента-М» после пожара в Петербурге
Накануне в больнице Святого Георгия в Северной столице произошло возгорание. Предварительная причина ЧП — неисправность медоборудования.
Фото: ТАСС / Донат Сорокин
Росздравнадзор приостановил обращение в России аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» отечественного производства. Данное решение было принято после пожаров в больнице Святого Георгия в Петербурге и ГКБ имени Спасокукоцкого в Москве. Предварительно, причиной возгорания в лечебных учреждениях стала неисправность медоборудования.
Как уточняется на сайте ведомства, загоревшиеся аппараты ИВЛ были изготовлены на «Уральском приборостроительном заводе» и поступили в обращение городских клиник с 1 апреля.
Ранее 5-tv.ru
9 мая пожар возник в ГКБ имени Спасокукоцкого в Москве, где лечатся пациенты с COVID-19. Предположительно, загорелся неисправный аппарат ИВЛ.
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