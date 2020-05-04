Друг Татьяны Булановой рассказал о сюрпризе будущего онлайн-концерта

10 мая состоится онлайн-концерт Татьяны Булановой. О том, чем будет уникально выступление артистки, и почему она решила попробовать этот новый для себя формат, 5-tv.ru рассказал ведущий, шоумен и друг певицы Артем Анчуков.

По его словам, поклонники смогут выбрать, будет ли их лицо выведено на экран и видно Булановой, кроме того, у них появится возможность задать звезде вопросы. И главной особенностью концерта станет то, что принять участие в пении смогут все зрители.

«Самый главный сюрприз и подарок для всех поклонников, это то, что концерт будет проходить в форме караоке. А это значит, что наши любимые песни „Не плачь“, „Ясный мой свет“, „Бум“ и другие будут выведены на экраны. Можно будет подпевать всем миром, всем народом, всей страной!» — рассказал друг артистки.

Поскольку концерт состоится 10 мая, Буланова обещала не обойти вниманием и тему 75-летия Победы, добавил Анчуков.

«Конечно, будет не забыта тема 75-летия великой Победы. Татьяна исполнит уже полюбившуюся всем песню „Ленинградки“, а также постарается ответить на ваши вопросы», — заключил ведущий.

Первое выступление Татьяны Булановой в онлайн-формате пройдет на платформе Stay 10 мая в 16:00. Зрители смогут приобрести билет и выбрать тип своего участия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Буланова выписалась из больницы после госпитализации в предынсультном состоянии. Ее положили в одну из петербургских клиник 11 апреля после жалоб на онемение рук.