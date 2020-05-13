Знаменитый документалист оказался в больнице из-за опасного заболевания.

80-летнего режиссера Вячеслава Хотулева прооперировали

Фото: Скриншот с YouTube @Библио-Глобус

Известный кинорежиссер, мастер документальных съемок Вячеслав Хотулев перенес сложнейшую операцию в одной из столичных клиник. За жизнь сценариста, долгое время страдающего от онкологического заболевания, боролись лучшие хирурги и анестезиологи Москвы, пишет сайт KP.RU.

Как пояснил СМИ источник, знакомый с ситуацией, подобного рода хирургические вмешательства проводятся ежедневно массе людей. Однако в случае с Хотулевым, главную опасность представлял его почтенный возраст — режиссеру недавно исполнилось 80 лет. Учитывая высокие риски, медики решили перестраховаться и сделали Вячеславу особую интубационную анестезию посредством специальной трубки, введенной в дыхательные пути пациента.

«Операция длилась два часа, Вячеславу Викторовичу провели гемиколэктомию — удалили часть толстой кишки. К счастью, все прошло благополучно», — отметил собеседник агентства.

Уточнялось, что в настоящий момент документалист проходит курс послеоперационного восстановления. Сегодня состояние 80-летнего режиссера оценивается врачами как стабильное.

Вячеслав Хотулев — один из выдающихся российских режиссеров, писателей и журналистов. За трудовые заслуги в 2000 году Вячеславу был вручен орден Сергея Радонежского. За десятки лет творческой деятельности Хотулев выпустил в свет более сотни научных статей, непосредственно затрагивающих вопросы культурного развития общества.

В числе его работ такие знаменитые картины, как «Веселенькая поездка», «Право первой подписи», «Время любить и время ненавидеть», «Дорога длиной в двести лет», «Вначале было слово…» и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказал, сможет ли вновь вернуться на сцену Надежда Бабкина, перенесшая обширную пневмонию на фоне COVID-19.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
73.58
0.15 79.78
0.34
ТОП-4 знака зодиака, которые чересчур быстро привязываются к возлюбленным

Последние новости

16:54
В «Ленэнерго» назвали причину обысков в офисе компании
16:48
На Дробыша и Самбурскую подали в суд за присвоение чужого текста
16:36
Видео: Почему мигранты собрались у консульства Узбекистана в Петербурге?
16:25
Почему суд отправил на пересмотр приговор Кокорину и Мамаеву?
16:17
Блогер «Гоблин» встал на сторону BadComedian и назвал «помоями» фильм «На Париж»
16:08
Путин: «Госуслуги» не справились с объемом заявок на выплаты семьям с детьми

Сейчас читают

ТОП-4 знака зодиака, которые чересчур быстро привязываются к возлюбленным
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Чешская журналистка решила «прославиться» и посоветовала послу РФ уехать домой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок