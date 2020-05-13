80-летнего режиссера Вячеслава Хотулева прооперировали

Известный кинорежиссер, мастер документальных съемок Вячеслав Хотулев перенес сложнейшую операцию в одной из столичных клиник. За жизнь сценариста, долгое время страдающего от онкологического заболевания, боролись лучшие хирурги и анестезиологи Москвы, пишет сайт KP.RU.

Как пояснил СМИ источник, знакомый с ситуацией, подобного рода хирургические вмешательства проводятся ежедневно массе людей. Однако в случае с Хотулевым, главную опасность представлял его почтенный возраст — режиссеру недавно исполнилось 80 лет. Учитывая высокие риски, медики решили перестраховаться и сделали Вячеславу особую интубационную анестезию посредством специальной трубки, введенной в дыхательные пути пациента.

«Операция длилась два часа, Вячеславу Викторовичу провели гемиколэктомию — удалили часть толстой кишки. К счастью, все прошло благополучно», — отметил собеседник агентства.

Уточнялось, что в настоящий момент документалист проходит курс послеоперационного восстановления. Сегодня состояние 80-летнего режиссера оценивается врачами как стабильное.

Вячеслав Хотулев — один из выдающихся российских режиссеров, писателей и журналистов. За трудовые заслуги в 2000 году Вячеславу был вручен орден Сергея Радонежского. За десятки лет творческой деятельности Хотулев выпустил в свет более сотни научных статей, непосредственно затрагивающих вопросы культурного развития общества.

В числе его работ такие знаменитые картины, как «Веселенькая поездка», «Право первой подписи», «Время любить и время ненавидеть», «Дорога длиной в двести лет», «Вначале было слово…» и другие.

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