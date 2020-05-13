Почему самолет «Зенита» внезапно вернулся в аэропорт вылета — ответ авиакомпании
Воздушное судно направлялось из Санкт-Петербурга в Уфу, но подало сигнал тревоги после 25 минут полета.
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Фото, видео: URA.RU/TASS / Вова Жабриков
Внезапная посадка самолета, используемого футбольным клубом «Зенит», в аэропорту Санкт-Петербурга прошла в штатном режиме. Об этом 5-tv.ru сообщил официальный представитель авиакомпании «Россия», которой принадлежит воздушное судно, Сергей Стариков.
«Во время выполнения рейса 6413 по маршруту Санкт-Петербург — Уфа произошло срабатывание одного из датчиков. Командир воздушного судна с учетом всех регламентов безопасности полетов принял решение о возврате в аэропорт вылета („Пулково“ — Прим. ред.). Посадка произошла в штатном режиме. Пассажиры будут пересажены на рейс до Уфы на аналогичное воздушное судно», — сказал представитель «России».
Как сообщал 5-tv.ru, нештатная ситуация на борту самолета «Зенита» произошла спустя 25 минут после вылета из Санкт-Петербурга в Уфу. Пилот подал сигнал тревоги после срабатывания одного из датчиков. Информации о пострадавших не поступало.
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