Названа предварительная причина обрушения перекрытий в московской пятиэтажке
Жители дома в Москве, где рухнули перекрытия, давно жаловались чиновникам на состояние здания. Пострадавших при обрушении нет. Жителей верхних этажей эвакуировали с помощью лестниц.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Карпухин, 5-tv.ru
Причиной обрушения в московской пятиэтажке мог стать незаконный ремонт в подвале. По словам местных жителей там была сделана перепланировка, снесены внутренние перегородки, к тому же проводилась выемка грунта. По одним данным хотели организовать сауну, по другим — хостел.
ЧП произошло сегодня рано утром. В жилом доме рухнули перекрытия между чердаком и пятым этажом. Люди оказались заблокированы в собственных квартирах. Чтобы их эвакуировать спасателям пришлось использовать пожарную лестницу.
В общей сложности из здания вывели несколько сотен человек, в том числе детей. По последним данным никто не пострадал. Реальные причины обрушения будет устанавливать специальная комиссия. А правоохранителям предстоит выяснить чья это зона ответственности, и на каком основании подвал старинного дома, 1932 года постройки, чиновники сдали в аренду.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что жители дома в Москве, где рухнули перекрытия, давно жаловались чиновникам на состояние здания.
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