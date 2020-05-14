Ведущий семейный психолог Екатерина Верченова в беседе с 5-tv.ru рассказала, как вернуть загулявшего мужа обратно в семью.

По словам специалиста, женщинам, которых посетила эта идея, для начала необходимо задуматься, нужен ли вообще такой партнер. Если ответ на этот вопрос не оставляет сомнений — можно смело приступать к решительным действиям.

Любит или нет?

Для начала, по мнению Екатерины, важно убедиться, что муж осознал ошибку и не против вернуться к любимой супруге.

«Если изменщик и тот партнер, который принимает эту измену, готовы отбросить все прошлые обиды и идти дальше, минуя точку невозврата, тогда они смогут сохранить отношения», — пояснила психолог.

В случае же, если обиженная сторона притворяется, уверяя, что не держит зла на партнера, о светлом будущем говорить не приходится.

Собеседница 5-tv.ru уверяет: немаловажно также убедиться, что мужчина прекратил всякое общение с любовницей. Иначе — велик риск потратить ценное время впустую.

«Сможем ли мы вернуть изменника? Физически может быть мы и сможем его удержать, но эмоционально — не сможем его вернуть. Здесь важна ответственность и желание каждого работать над ситуацией», — утверждает эксперт.

Простить и отпустить!

В числе прочего, в деле возвращения мужа ключевую роль играет и поведение разлучницы. Так, если любовница считается с чувствами мужчины и готова его отпустить, то процесс пройдет быстро и безболезненно для всех его участников. Однако практика показывает, что такое развитие ситуации — маловероятно.

«Иногда наши партнеры, которые извне, не в семейной паре, могут не соглашаться с этими изменениями и быть очень навязчивыми, испытывать больше тревоги и тогда их напоминание о себе может быть более частым», — отметила Екатерина.

В заключение профессионал заметила, что особую сложность ситуации добавляет текущая обстановка с коронавирусом. Так, в режиме строгих ограничений одиночество и тоска ощущаются сильнее как со стороны брошенной жены, так и со стороны любовницы, которая, не имея законного статуса супруги, не уверена в своем прочном положении в сердце мужчины. Именно поэтому важно точно взвесить все «за» и «против», прежде, чем планировать возвращение изменщика, ведь здесь придется серьезно потрудиться.

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