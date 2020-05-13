Самолет зацепился за провода и упал рядом с оживленной трассой
В кабине находились два пилота, один из них погиб.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Puchner; Local10.com
В США от соприкосновения с линией электропередач разбился легкомоторный учебный самолет. Крушение произошло в нескольких метрах от оживленной трассы.
Как сообщает Daily Mail, трагедия случилась во вторник в городе Мирамар, штат Флорида. В кабине самолета Piper PA-34 находились двое летчиков. Один из них, 25-летний студент, погиб, а другой получил серьезные травмы.
Один из водителей успел заснять крушение самолета на видеорегистратор. На кадрах видно, как лайнер на низкой высоте пролетает над скоростным шоссе и цепляется за провода, после чего сыпятся искры. Далее видно, что самолет лежит в нескольких метрах от дороги, охваченный пламенем.
По признанию очевидца, самолет летел так низко, что он «мог видеть лицо пилота».
Как заявила представитель полиции Мирамара, у самолета обнаружились технические проблемы, поэтому он попытался сесть на дорогу, но зацепился за провода и упал.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в конце апреля во время учебно-тренировочного полета в Хабаровске разбился легкомоторный самолет Л-4. В результате инцидента погибли три человека. Причины крушения пока не известны.
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