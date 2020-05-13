Располневшая сестра Кардашьян взорвала сеть комментарием о своей беременности
Кортни Кардашьян выложила откровенные фото в красном купальнике, на которых запечатлена с «лишними килограммами».
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Фото, видео: Instagram @kourtneykardash
Американская модель Кортни Кардашьян, старшая сестра всемирно известной Ким Кардашьян, взорвала сеть комментарием в Instagram о своей беременности. Она оставила его в ответ на смелое утверждение подписчицы.
Двумя часами ранее Кортни опубликовала в соцсети два снимка, на которых позирует в красном купальнике и накидке с коровьим принтом. На эту накидку она обратила внимание и в подписи к фото, опубликовав смайлик с коровкой.
«Она беременна», — написала в комментариях к снимкам ее подписчица.
Ответ старшей сестры Кардашьян на это заявление набрал около 25 тысяч лайков чуть больше чем за два часа.
«Это я, когда у меня есть несколько лишних килограммов, и я люблю себя такой. Я родила три потрясающих раза, и это формы моего тела», — написала модель.
В ответах на ее запись, которых набралось на момент написания новости больше полутысячи, Кортни называют очень красивой, хвалят за смелость, а также поражаются, почему все вечно хотят видеть звезд беременными.
Как сообщал 5-tv.ru, старшая сестра Ким Кардашьян не в первый раз демонстрирует недостатки своей внешности. В марте она показала свои растяжки на бедрах и сказала, что они ей нравятся.
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