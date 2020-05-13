Располневшая сестра Кардашьян взорвала сеть комментарием о своей беременности

Американская модель Кортни Кардашьян, старшая сестра всемирно известной Ким Кардашьян, взорвала сеть комментарием в Instagram о своей беременности. Она оставила его в ответ на смелое утверждение подписчицы.

Двумя часами ранее Кортни опубликовала в соцсети два снимка, на которых позирует в красном купальнике и накидке с коровьим принтом. На эту накидку она обратила внимание и в подписи к фото, опубликовав смайлик с коровкой.

Instagram @kourtneykardash

«Она беременна», — написала в комментариях к снимкам ее подписчица.

Ответ старшей сестры Кардашьян на это заявление набрал около 25 тысяч лайков чуть больше чем за два часа.

«Это я, когда у меня есть несколько лишних килограммов, и я люблю себя такой. Я родила три потрясающих раза, и это формы моего тела», — написала модель.

В ответах на ее запись, которых набралось на момент написания новости больше полутысячи, Кортни называют очень красивой, хвалят за смелость, а также поражаются, почему все вечно хотят видеть звезд беременными.

Как сообщал 5-tv.ru, старшая сестра Ким Кардашьян не в первый раз демонстрирует недостатки своей внешности. В марте она показала свои растяжки на бедрах и сказала, что они ей нравятся.