Получить диплом станет дешевле? В России задумались о создании онлайн-университетов
Закон о дистанционном обучении в вузах разрабатывают депутаты Госдумы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Armin Weigel; 5-tv.ru
В Государственной думе активизировали разработку закона об онлайн-университетах. С тем, чтобы полученные на дистанционных курсах дипломы имели бы такой же вес, как после обычных занятий — очных и заочных.
Появление третьего законного пути может стать компромиссом между студентами-контрактниками и ректорами. Первые потребовали компенсаций, ведь платят они за полновесные семестры, но сидят дома, лишены практики. Им отвечают, что в вузах денег от этого не прибавилось и на скидки рассчитывать не стоит.
Кирилл Сергеев разобрался в высшей математике.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ректор МГИМО объяснил, как будут проходить экзамены у студентов в условиях дистанционного обучения.
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