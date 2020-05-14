Получить диплом станет дешевле? В России задумались о создании онлайн-университетов

В Государственной думе активизировали разработку закона об онлайн-университетах. С тем, чтобы полученные на дистанционных курсах дипломы имели бы такой же вес, как после обычных занятий — очных и заочных.

Появление третьего законного пути может стать компромиссом между студентами-контрактниками и ректорами. Первые потребовали компенсаций, ведь платят они за полновесные семестры, но сидят дома, лишены практики. Им отвечают, что в вузах денег от этого не прибавилось и на скидки рассчитывать не стоит.

Кирилл Сергеев разобрался в высшей математике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ректор МГИМО объяснил, как будут проходить экзамены у студентов в условиях дистанционного обучения.