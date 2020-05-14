Ураган в Чите повредил десятки школ и детских садов

В Чите между тем ликвидируют последствия мощного шторма, который обрушился на регион накануне. Коммунальщики расчищают улицы от поваленных деревьев и ремонтируют здания.

Серьезные повреждения получили 14 школ и восемь детских садов. Во время урагана скорость ветра в городе достигала 30 метров в секунду. Порывы были такой силы, что с домов срывало крыши. Они падали на припаркованные автомобили. Пострадали три человека.

Кроме того, ураган привел к перебоям электроснабжения. Отключения энергии наблюдались во всех районах города. К этому часу все неполадки устранены.

А Иркутскую область — этим утром накрыл первый майский снегопад. Местные жители, которые уже успели привыкнуть к летней жаре, делятся в соцсетях кадрами заснеженных улиц. Неожиданных морозов не выдержали электросети. Более тысячи человек из-за непогоды остались без света.

Теплая весна резко закончилась и в Петербурге. Столбики термометров опустились до плюс одного градуса и выпал снег. Пользователи выкладывают видео в сети и шутят — ждали сугробы зимой, а получили только в середине мая. По прогнозам синоптиков, такая погода в Северной столице продержится еще около десяти дней. Тепло вернется в город только в конце мая.