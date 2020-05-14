Ураган в Чите повредил десятки школ и детских садов

Сильными порывами ветра срывало крыши, которые падали на припаркованные автомобили.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

Тема:
Погода

В Чите между тем ликвидируют последствия мощного шторма, который обрушился на регион накануне. Коммунальщики расчищают улицы от поваленных деревьев и ремонтируют здания.

Серьезные повреждения получили 14 школ и восемь детских садов. Во время урагана скорость ветра в городе достигала 30 метров в секунду. Порывы были такой силы, что с домов срывало крыши. Они падали на припаркованные автомобили. Пострадали три человека.

Кроме того, ураган привел к перебоям электроснабжения. Отключения энергии наблюдались во всех районах города. К этому часу все неполадки устранены.

А Иркутскую область — этим утром накрыл первый майский снегопад. Местные жители, которые уже успели привыкнуть к летней жаре, делятся в соцсетях кадрами заснеженных улиц. Неожиданных морозов не выдержали электросети. Более тысячи человек из-за непогоды остались без света.

Теплая весна резко закончилась и в Петербурге. Столбики термометров опустились до плюс одного градуса и выпал снег. Пользователи выкладывают видео в сети и шутят — ждали сугробы зимой, а получили только в середине мая. По прогнозам синоптиков, такая погода в Северной столице продержится еще около десяти дней. Тепло вернется в город только в конце мая.

Тема:
Погода
14 мая
Видео: В Петербурге в середине мая выпал мокрый снег
13 мая
Полетели крыши, остановки и даже гаражи: Мощный ураган обрушился на Бурятию и Забайкалье
13 мая
На Россию обрушатся ливни, смерчи и ураганы
13 мая
Яков Теплый. Что можно и категорически нельзя делать 13 мая?
12 мая
В Гидрометцентре рассказали, каким будет лето 2020 года
11 мая
В Петербурге и области за сутки похолодает на 17 градусов, а местами пойдет снег
11 мая
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в России
10 мая
Фантастически красивая радуга украсила небо над Москвой — видео
10 мая
Вирусолог предупредил о резком росте случаев заражения коронавирусом в РФ
10 мая
Россиян предупредили о майском снеге

Читайте также

+9° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
73.93
0.35 79.90
0.12
Шерлок Холмс отдыхает: Какие знаки зодиака чаще всего шпионят за партнерами в самоизоляции

Последние новости

17:23
Сбербанк напомнил о возможности онлайн-переводов при пандемии
17:18
Кому достанется квартира Федосеевой-Шукшиной? — интервью сына Алибасова
17:14
Ураган в Чите повредил десятки школ и детских садов
17:09
«Оп, оп, опа!» Плющенко и Рудковская развлекли публику «гопницким» танцем
17:04
Путин поручил заранее обеспечить оформление прав России на вакцину от COVID-19
16:52
Сосед опроверг кражу денег сиделкой у покойной Аллы Мещеряковой

Сейчас читают

Шерлок Холмс отдыхает: Какие знаки зодиака чаще всего шпионят за партнерами в самоизоляции
«Со мной сложно быть рядом»: Климова объяснила причину развода с Месхи
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок