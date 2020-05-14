12 мая пресс-секретарь президента РФ сообщил, что его тест на COVID-19 показал положительный результат.

Песков рассказал, как у него развивалась двусторонняя пневмония

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у которого накануне подтвердился коронавирус, рассказал о протекании своей болезни в интервью газете «Коммерсантъ». По его словам, сотрудники Кремля едва ли не ежедневно сдают тест на COVID-19, чтобы подтвердить, что их здоровью ничего не угрожает.

«Поэтому было чувство, что ты все-таки держишь это под контролем», — пояснил Песков.

Впоследствии стало известно, что один из коллег пресс-секретаря Владимира Путина инфицирован, поэтому Пескову пришлось после 1 мая перейти на удаленный режим работы и соблюдать самоизоляцию. Через некоторое время у него и его супруги, фигуристки Татьяны Навки, поднялась температура до 37,8 градуса.

Тревожные симптомы заставили представителя Кремля с женой обратиться за медицинской помощью. Они сдали анализы. Врачи диагностировали у Пескова двустороннюю пневмонию.

«И когда поняли уже, что процесс идет, так сказать, в гору, с температурой, с ломкой, то поехали в больницу. И хорошо, что поехали, потому что сделали компьютерную томографию», — сказал он.

Пресс-секретарь российского президента пояснил, что с диагнозом «двусторонняя пневмония» лечиться дома невозможно, поэтому он согласился на госпитализацию.

Как сообщал 5-tv.ru, Дмитрия Пескова госпитализировали с коронавирусом нового типа 12 мая. Тогда же в больницу попала его жена Татьяна Навка. Позже она рассказала, как лечится вместе с супругом от COVID-19.

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