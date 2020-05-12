Жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка госпитализирована с COVID-19
Официальный представитель Кремля сейчас находится на лечении в больнице вместе со своей супругой.
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Фото, видео: ТАСС / Стоян Васев
Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка госпитализирована с коронавирусом. Об этом сообщает Daily Storm.
«Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня все нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся. Мы в больнице: чтобы не подвергать (риску заражения — Прим.ред.) всю остальную семью, мы решили лечь в больницу. Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы», — рассказала Татьяна Навка.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что тест на коронавирус пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова показал положительный результат. Официальный представитель Кремля сейчас находится на лечении. По предварительным данным, он в больнице.
В апреле диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у премьер-министра страны Михаила Мишустина. Он находится на лечении в государственном медицинском учреждении.
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