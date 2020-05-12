«Грубая ошибка»: ветеран из США осудил попытки преуменьшить роль СССР во Второй мировой
С таким заявлением выступил 94-летний Фрэнк Кон, принимавший участие во встрече советских и американских сил на Эльбе в 1945 году.
Фото: ТАСС / Белинский Юрий,Н.
Штаты грубо ошиблись, когда не упомянули СССР в списке стран, которые одержали победу над немецко-фашистскими захватчиками во Второй мировой войне. Об этом заявил 94-летний американский ветеран Фрэнк Кон, участвовавший во встрече советских и американских сил на Эльбе в 1945 году.
По мнению Кона, публикации от 8 мая в аккаунтах Белого дома в соцсетях, не являются отражением официальной точки зрения США и должны быть исправлены.
«Это была грубая ошибка… Историю нельзя так переписывать», — цитирует американского ветерана РИА Новости.
Фрэнк Кон также подчеркнул, что раз США назвали Великобританию, то обязаны были сказать и о СССР, так как до Сталинградской битвы, в которой одержала победу Красная Армия, силы Соединенного Королевства были в очень невыгодной позиции. Это один из примеров вклада СССР в победу над гитлеровской Германией.
8 мая глава Белого дома Дональд Трамп заявил о победе США и Великобритании в борьбе с фашистской Германией, при «забыв» упомянуть СССР. В ответ на эту выходку в МИД РФ заявили о возмущении попытками США принизить роль СССР в победе над нацизмом.
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