Как женить на себе Овна: ТОП-5 правил для женщин

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Карина Бернтгольц
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Психологи подготовили советы для представительниц прекрасного пола, которые хотят произвести впечатление на мужчину одного из самых ложных знаков зодиака.

Как женить на себе Овна: ТОП-5 правил для женщин

Фото: www.globallookpress.com / Anton Luhr

Характер Овнов по праву является одним из самых сложных среди представителей всех знаков зодиака. Зацепить таких мужчин просто харизмой и обаянием не получится, нужно действовать хитрее. О том, как именно, рассказал портал «Узнай все».

Правило 1: Никаких каблуков и мини-юбок

Многие девушки, чтобы свести мужчин с ума, первым делом заглядывают в свой шкаф и примерят самые обольстительные наряды. С Овнами это не поможет. Представители этого знака зодиака действительно оценят яркий образ привлекательной девушки, но строить с ней отношения не захотят. В поле зрения таких мужчин – стеснительные барышни, которые краснеют от каждого слова и нуждаются в постоянной помощи.

Правило 2: Овен – ваш рыцарь и спаситель

Чтобы завладеть сердцем Овна раз и навсегда, необходимо дать ему понять, насколько сильно вы его цените. Хвалите мужчину за каждый самоотверженный поступок и увидите, как в ближайшее время он будет с удовольствием помогать вам и окружит заботой.

Правило 3: Никаких разговоров о свадьбе и отношениях

Овны ненавидят строить долгосрочные планы на будущее, особенно если это касается романов. Сделайте вид, что вы сами не готовы к серьезным отношениям, а просто любите проводить время вместе со своим партнером. Держите дистанцию, но не увлекайтесь, иначе Овен переключится на другую даму.

Правило 4: Вы встретились случайно

Чтобы «околдовать» Овна, девушке всегда нужно быть чуть хитрее, чем ее партнер. Постарайтесь встречаться с таким мужчиной случайно. Например, попадитесь ему на глаза, когда он паркует машину, или пересекитесь в супермаркете. Реакция не заставит долго ждать.

Правило 5: Подождите, пока Овен повзрослеет

Пока Овну не исполнился хотя бы лет 30 и он не изменит взгляд на мир, ловить нечего – даже если и женится, все равно будет смотреть по сторонам. А вот взрослый мужчина сможет оценить женщину по достоинству и точно мимо своего счастья не пройдет.

Ранее 5-tv.ru назвал знаки зодиака, которые быстро привязываются к возлюбленным.  

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Как женить на себе Овна: ТОП-5 правил для женщин

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