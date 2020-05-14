Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков рассказал, можно ли следить за дисциплиной работников в дистанционном режиме.

За что можно уволить сотрудника на удаленной работе — объясняет эксперт

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Michaela Begsteiger

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков разъяснил работодателям особенности их отношений с сотрудниками на удаленной работе. Эксперт отметил, что дистанционно следить за дисциплиной персонала очень сложно. Так, например, невозможно зафиксировать факт пьянства или другого возможного нарушения. В связи с этим процедура увольнения усложняется.

«Условно, человеку давали какие-то задания, задокументировано, что он должен что-то сделать, перевести научную статью, находясь дома, составить финансовый отчет, и человек это не сделал. Дальше процедура увольнения прописана в Трудовом кодексе. Находясь дома, теоретически человек не может совершить грубое нарушение, как прогул или пьянство, за которое можно сразу уволить», — рассказал Шмаков в интервью радио Sputnik.

В то же время, как уточнил председатель ФНПР, если человеку доверено управлять финансовыми средствами организации онлайн, а он их растратил, то такой сотрудник будет привлечен не просто к дисциплинарной, но и к уголовной ответственности.

Ранее 5-tvru рассказывал, как организовать работу на «удаленке».

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