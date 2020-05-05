Не пижама, а выходная одежда: как организовать работу на «удаленке»
Эксперт рассказал, что поможет продуктивно трудиться из дома в период самоизоляции.
Фото: www.globallookpress.com © M. Baumann
Работа из дома может быть и комфортной, и продуктивной. Важно знать, как ее правильно организовать. В противном случае удаленный формат может стать испытанием для сотрудника. Об этом рассказал РИА Новости основатель и глава компании JivoSite Тимур Валишев.
По словам эксперта, трудиться на «удаленке» тяжелее тем, у кого большая семья. Домочадцы могут часто отвлекать и нарушать распорядок. Чтобы полностью погрузиться в процесс, нужно создать себе уединенное рабочее место — превратить в кабинет отдельную комнату. Желательно, чтобы она закрывалась на ключ.
Сохранить эффективность и работоспособность поможет четко выстроенный режим дня. А его разграничение на отдых и работу обеспечивает баланс и помогает избежать выгорания. «Удаленка» — не повод забыть о базовых потребностях организма, таких как еда и прогулки на свежем воздухе. В течение рабочего дня важно переключаться и делать небольшие паузы. Это позволяет снизить напряжение и оставаться в хорошем настроении, считает Валишев.
«Ни в коем случае не поддавайтесь соблазну работать из дома в пижаме. В работе важен настрой. Одевайтесь так, будто идете в офис и готовы выполнить задания по высшему разряду», — добавляет он».
Работая из дома, сложнее отслеживать рабочие проекты. Оставаться в курсе и распределять задачи между командой помогут специальные программы — таск-трекеры. Специалист советует постоянно находиться на связи с коллегами, чтобы не выпадать из процесса и не превращаться в отшельника. Хорошей традицией могут стать планерки по видеосвязи, чаепития и даже утренние зарядки с коллегами, это сплачивает команду.
11 марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. В связи с этим в России в конце марта объявили период нерабочих дней, чтобы граждане не нарушали режим самоизоляции и покидали дома лишь по необходимости. Президент РФ Владимир Путин продлил режим до 11 мая включительно.
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