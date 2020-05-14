Квартира актера Георгия Буркова могла пострадать в пожаре на Фрунзенской набережной
О страшном возгорании в элитной восьмиэтажке 5-tv.ru рассказала дочь покойного героя фильмов «Калина красная» и «Жестокий романс».
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova; 5-tv.ru
Мощный пожар в восьмиэтажном доме № 32 на Фрунзенской набережной в Москве мог нанести ущерб квартире известного актера Георгия Буркова. 5-tv.ru связался с дочерью последнего, чтобы получить комментарий о ситуации.
«Я приехала туда, когда мне было 12 лет, переехала вот в эту квартиру. Там, собственно говоря, я и жила, и осталась. Как вы понимаете, тяжело расстаться с тем, что у тебя связано с самым лучшим, что было в жизни, — это отец. Мы с 1978 года жили там, и папу увезли в 1990-м на скорой с переломом бедра в последнюю в его жизни больницу, где он скончался», — рассказала о квартире Мария Буркова.
Она уточнила, что больше не живет на Фрунзенской набережной. Квартиру пришлось продать из-за личных проблем. Дочь артиста связалась с жильцами и выяснила, что причиной мощного пожара стал непотушенный окурок. Огонь сначала вспыхнул на одном балконе, а затем перекинулся на другие. По ее словам, в итоге несколько квартир «насквозь выгорели». Какие повреждения получила квартира покойного отца, Мария точно не знает.
Точно известно, что пожар навредил квартире солистки «Геликон-оперы» Ксении Лисанской. Об этом сообщается в Telegram-канале «Московского комсомольца». Издание отмечает, что горела квартира ее соседей, и жилье певицы «изрядно подкоптилось». Мама и бабушка артистки в момент пожара были дома. К счастью, они успели выбежать на улицу. Однако и там их подстерегала опасность — среди эвакуированных жильцов как минимум у двоих диагностированный коронавирус.
Как сообщал 5-tv.ru, мощный пожар в доме на Фрунзенской набережной произошел днем 14 мая. На кадрах с места происшествия видно открытый огонь и поднимающийся в небо столб дыма. Сильно обгорели балконы на пяти последних этажах. Предварительно установлено, что в результате пожара один человек погиб, несколько пострадали.
Георгий Бурков известен по ролям более чем в 80 советских кинокартинах, многочисленных театральных постановках «Современника», МХАТ имени Горького, театра имени А. С. Пушкина. Заслуженный артист РСФСР ушел из жизни в июле 1990 года в возрасте 57 лет. Квартиру в доме на Фрунзенской набережной он получил от партийного начальства за вклад в киноиндустрию страны. Самые известные роли артист сыграл в фильмах «Калина красная», «Жестокий романс», «Они сражались за родину», «Ирония судьбы, или С легким паром!».
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