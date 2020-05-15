«Феникс» украинской политики Саакашвили ищет команду через американскую соцсеть

Грузинский «феникс» украинской политики Михаил Саакашвили, заполучивший пост Главы исполнительного комитета Национального совета реформ Незалежной, решил удовлетворить кадровый дефицит через американскую сеть Facebook.

Бывший губернатор Одессы разместил объявление о поиске потенциальных работников-«реформаторов». Он обещает: «интересную работу, рыночный уровень заработной платы, современный офис в центре Киева и возможность быстрого профессионального роста».

От претендентов требуется владение английским языком, опыт, рекомендации от предыдущих работодателей. Также кандидат должен записать короткое видео о себе и заполнить анкету в одном из Google-сервисов.

Національна Рада Реформ

Набор Саакашвили «команды реформаторов» через соцсети показал будущее всех «реформ», которые этот политик на Украине способен провести. Как рассказал «Экономика сегодня» политолог, эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев, «этот процесс набора сотрудников поразительно напоминает тот, что организовал год назад президент Владимир Зеленский».

«В итоге в партию и команду президента пришли полнейшие профаны в политике, юриспруденции, законотворчестве и многих других отраслях. Зато они четко усвоили курс „шефа“, которому неустанно следуют. И уже доказали, что такой рекрутинг — провальный», — сказал он.

Политолог также добавил, что недавние интервью Саакашвили показали, что «он сам не понимает сути своих идей, которые упираются в формулировки вроде «снизить налоги для бизнеса».

Пользователи соцсетей не смогли удержаться от едких комментариев в адрес «пана Мишико».

«Зачем Саакашвили набирает реформаторов через объявление в Facebook, если еще не все уборщицы из „95-го квартала“ в руководство страной пристроены?»

«Не переживайте, придут такие, которые не специально, но развалят все что осталось. Посмотрите на кабинет министров Зеленского — одни дегенераты».

7 мая экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был назначен главой исполнительного комитета реформ Украины. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.