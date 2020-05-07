Соответствующий указ подписал глава Незалежной Владимир Зеленский.

Саакашвили назначили главой исполнительного комитета реформ Украины

Фото: Pavlo Bahmut/Ukrinform via ZUMA Wire/ТАСС

Тема:
Украинский кризис

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был назначен главой исполнительного комитета реформ Украины. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает ТАСС.

Тема:
Украинский кризис
4 мая
Акции «Бессмертный полк» на Украине не будет
4 мая
Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером
3 мая
Украина обвинила Россию в незаинтересованности выяснять причины трагедии в Одессе
2 мая
Видео: потасовки произошли на Куликовом поле в Одессе во время возложения цветов
1 мая
Вассерман о сожжении радикалами людей в Одессе: «Заранее перерезали пожарные шланги»
30 апр
Автоматика отключила энергоблок Ровенской АЭС на Украине
26 апр
«Вот это мощь!» — Боевой поход украинских моряков высмеяли в сети
25 апр
Финляндия никак не может решить, пускать ли гастарбайтеров с Украины на лето
23 апр
Песков: планов по проведению саммита «нормандской четверки» нет
22 апр
Пожары в зоне отчуждения ЧАЭС подошли к границе с Белоруссией

Читайте также

+10° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
74.12
0.15 80.06
0.94
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:36
Коронавирус обнаружен у 55 медиков и пациентов МСЧ «Нефтяник» в Тюмени
20:24
Звезда «Полицейского с Рублевки» стала мамой
20:22
Саакашвили назначили главой исполнительного комитета реформ Украины
20:16
«Ленрезерв» 9 мая проведет онлайн-экскурсию для всех желающих
20:00
Почему День радио является особенной датой для Петербурга
19:58
Толкалина с «башней» на голове изменилась до неузнаваемости

Сейчас читают

В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок