Саакашвили назначили главой исполнительного комитета реформ Украины
Соответствующий указ подписал глава Незалежной Владимир Зеленский.
Фото: Pavlo Bahmut/Ukrinform via ZUMA Wire/ТАСС
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был назначен главой исполнительного комитета реформ Украины. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает ТАСС.
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