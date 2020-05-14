Скульптор Роман Шустров был госпитализирован в Мариинскую больницу девять дней назад в тяжелом состоянии.

Автор трогательной скульптуры «Петербургский ангел» скончался от пневмонии

Фото: Facebook @ShustrovRoman

Скульптор Роман Шустров, автор трогательного воплощения «Петербургского ангела» скончался в Мариинской больнице Петербурга от двусторонней пневмонии. Как сообщил депутат Законодательного собрания Северной столицы Борис Вишневский в Facebook, отметив, что врачи сделали все, что могли.

Шустров был госпитализирован 5 мая в тяжелом состоянии — высокую температуру не удавалось сбить даже лекарствами. В последнюю неделю 61-летний мужчина находился в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

На свою страницу в соцсети ВКонтакте Шустров заходил 4 мая в 20:59. В личных данных о себе Роман Иванович указывал, что в 1985 году окончил Академию художеств (СПбГАИЖСА имени Репина). Ранние комментарии его подписчиков со всей страны изобилуют благодарностями за «Петербургского ангела», который в 2012 году «примостился» на одной из скамеек в Измайловском саду Молодежного театра на набережной Фонтанки. Скульптура олицетворяет собой пожилого интеллигентного человека с ангельскими крыльями в старой шляпе, шарфе и поношенном пальто, который читает книгу, держа зонт. В ненастную и холодную погоду жители Петербурга часто повязывают ангелу настоящие вязаные шарфы. Высота скульптуры — около 70 сантиметров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве в своей мастерской на 86-м году жизни скончался член Союза художников СССР, скульптор Анатолий Бичуков.

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