В Киеве выявили вину Украины в инциденте с кораблями в Керченском проливе

Эксперты минюста Незалежной пришли к выводу, что приказ ввести катера в территориальные воды РФ был отдан с нарушениями уставных документов.

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Фото, видео: РИА Новости / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым; 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис Конфликт в Керченском проливе

Корабли ВМС Украины в 2018 году были отправлены в Керченский пролив с нарушением правил порядка исполнения боевых документов. К такому выводу пришли эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз при минюсте Украины. Результат экспертизы инцидента опубликовало 14 мая издание «Страна.ua».

В тексте документа говорится, что Киев оправдывал решение направить свои суда в Керченский пролив необходимостью усиления флота в Азовском море. Однако никакой задокументированной стратегии такого плана не было.

«То есть направление военных кораблей в Керченский пролив было согласовано не в порядке общей стратегии, а неким волевым актом военного руководства», — отмечается в статье.

Кроме того, что для отправки кораблей не было оснований, решение было принято без просчета возможных ответных мер со стороны России. В результате экипаж кораблей был арестован, а открытое вероятному противнику из-за отвода сил черноморское побережье могло подвергнуться опасности.

«Любое иностранное государство могло получить преимущества в наступательных действиях против Украины», — говорится в документе.

Также эксперты отметили, что инцидент привел к эскалации отношений с РФ, что могло повлечь за собой военный конфликт между государствами. Причиной таких необдуманных действий назван устный приказ бывшего президента Украины Петра Порошенко.

«Указание Верховного главнокомандующего ВСУ, президента Украины… привело к тяжелым последствиям, а именно плену военнослужащих и приведению кораблей в небоеготовное состояние», — резюмируют авторы экспертизы.

Информация о том, что вхождение кораблей в Керченский пролив было осуществлено по устному распоряжению экс-президента Украины, содержится также в материалах уголовного дела, возбужденного против него.

Буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» вошли в российские территориальные воды в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Катера нарушили морские границы, несмотря на требование российских пограничников остановиться. По нарушителям была открыта стрельба, судна были задержаны и отбуксированы в порт. В России инцидент расценили как провокацию. Экипаж кораблей арестовали, моряки смогли вернуться на родину только осенью 2019 года в результате обмена задержанными лицами между странами.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинский моряк рассказал правду о «пропавших» с кораблей унитазах.

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