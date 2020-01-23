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Украинский моряк рассказал правду о «пропавших» с катеров унитазах

, 17:25 | Алиса Старжевская Видео 188

История о якобы похищенных российскими военными унитазов с возвращенных Незалежной судов появилась из-за глупого недоразумения.

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Фото, видео: YouTube / Миша из Канады; Известия / Николай Сиденков

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Автор YouTube-канала «Миша из Канады» опубликовал видеоролик, на котором он общается с украинским военнослужащим. По словам моряка ВМФ Украины, на самом деле с переданных Киеву судов сантехника никуда не пропадала. Украинцы просто недопоняли друг друга — команда доложила о «проблеме» с унитазами, а командование ВМФ в конечном итоге сообщило о пропаже сантехники в СМИ. На самом деле на катере всего лишь не функционировал мотор, отвечающий за слив.

На ролик, в котором моряк показывает катера и рассказывает о произошедшем, обратила внимание журналистка Юлия Витязева. Она опубликовала его в своем Twitter c подписью «История украинских унитазов. Финал».

Судя по всему, скандал с пропажей сантехники подошел к своему логическому завершению. Как ранее сообщал 5-tv.ru, на обвинения со стороны Киева пришлось ответить даже ФСБ России.

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