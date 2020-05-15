Канцлер ФРГ назвала инцидент чудовищным и отметила, что есть «серьезные доказательства» этому.

Меркель заявила о причастности России к кибератакам на бундестаг

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein?

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила о причастности России к кибератакам на бундестаг в 2015 году, сообщает «Газета.ru». По словам политика, ее огорчает этот чудовищный инцидент.

«Могу сказать очень честно: меня это огорчает. С одной стороны, стремишься ежедневно улучшить отношения с Россией, но с другой стороны, когда видишь такие свидетельства подобного поведения российских сил, то образуется напряженное поле, в котором мы работаем», — сказала Ангела Меркель.

Канцлер ФРГ отметила, что Берлин располагает «серьезными доказательствами» и оставляет за собой право на ответные действия. При этом, Ангела Меркель намерена продолжить выстраивать дипломатические отношения с Москвой.

Руководитель Центра германских исследования института Европы РАН Владислав Белов в беседе с изданием отметил, что заявления Ангелы Меркель не должны отразиться на развитии двусторонних отношений, несмотря на негативный фон.

Эксперт подчеркнул, что у Германии нет четких доказательств причастности РФ к кибератаке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии заявили о приближении «ядерной анархии».

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