Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила о причастности России к кибератакам на бундестаг в 2015 году, сообщает «Газета.ru». По словам политика, ее огорчает этот чудовищный инцидент.

«Могу сказать очень честно: меня это огорчает. С одной стороны, стремишься ежедневно улучшить отношения с Россией, но с другой стороны, когда видишь такие свидетельства подобного поведения российских сил, то образуется напряженное поле, в котором мы работаем», — сказала Ангела Меркель.

Канцлер ФРГ отметила, что Берлин располагает «серьезными доказательствами» и оставляет за собой право на ответные действия. При этом, Ангела Меркель намерена продолжить выстраивать дипломатические отношения с Москвой.

Руководитель Центра германских исследования института Европы РАН Владислав Белов в беседе с изданием отметил, что заявления Ангелы Меркель не должны отразиться на развитии двусторонних отношений, несмотря на негативный фон.

Эксперт подчеркнул, что у Германии нет четких доказательств причастности РФ к кибератаке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии заявили о приближении «ядерной анархии».