Константин Меладзе ищет замену Эрике Герцег в группу «ВИА Гра»

Певица в скором времени покинет девичий коллектив.

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Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; Instagram @meladzemusic, @erikaherceg

Музыкальный продюсер и композитор Константин Меладзе на своей странице в Instagram объявил о старте кастинга в группу «ВИА Гра». По его словам, рассматриваются талантливые претендентки в возрасте от 18 до 25 лет с яркой и уникальной внешностью.

«Мы ищем солисток <…>, способных зажечь сердца слушателей и стать новыми кумирами миллионов», — написал Константин Меладзе.

Instagram @meladzemusic

Через пару часов после публикации поста продюсера одна из солисток группы «ВИА Гра» Эрика Герцег в своем аккаунте в Instagram во время прямого эфира подтвердила информацию о поиске новой участницы коллектива. По словам 31-летней знаменитости, Константин Меладзе ищет замену именно ей.

«Мы ищем девочку, красивую и харизматичную, в группу „ВИА Гра“ вместо меня. Вот так вот. И я с начала года очень много думала и решала, что надо будет потихоньку уходить. Я поговорила с Костей, он меня поддерживал. И я до Нового года работаю в группе, пока не найдем девочку. Надо репетировать, научить ее песням, программе, а я пока еще с вами», — призналась Эрика Герцег.

Девушка добавила, что намерена продолжать сольную музыкальную карьеру. Вокалистка уже начала готовить творческие сюрпризы для своих почитателей.

Подписчики пожелали Эрике Герцег удачи и оставили в комментариях множество слов поддержки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что солистка группы «ВИА Гра» показала любимое фото из архива.

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