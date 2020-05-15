Агрессивный пассажир без маски устроил драку в метро Петербурга

Уголовное дело из-за масок возбудили и в Петербурге. На одной из станций метро агрессивный пассажир после просьбы контролера надеть средство защиты ударил его кулаком в лицо, а затем скрылся. Сотруднику подземки потребовалась помощь медиков.

Личность злоумышленника установили: им оказался ранее судимый 34-летний безработный. Его задержали в тот же день. Возбуждено уголовное дело.

В Северной столице наличие маски в общественных местах с 12 мая носит обязательный характер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России предложили ввести пособие для покупки масок и перчаток.

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