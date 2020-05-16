«Мы возненавидели друг друга»: сестры Зайцевы рассказали, как пережили смерть сына одной из них

Участницы популярного в 1990-е годы дуэта сестры Елена и Татьяна Зайцевы спустя много лет нашли в себе силы публично рассказать о трагедии, которая стала для них общей и на некоторое время серьезно отразилась на отношениях друг с другом. В 2015 году трагически погиб единственный сын Татьяны, которого Елена тоже считала своим.

«Мы с ним были связаны духовно, а Таня была мамой, которая волновалась, покушал ли он», — объяснила Елена в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Первой о смерти племянника узнала Елена, Татьяна в это время была за границей. 32-летний Алексей увлекался паркуром и это хобби стало для него роковым. Его нашли в тоннеле метро, он погиб, перепрыгивая с крыши одного вагона на другой.

«Эта боль не сравнима ни с чем. Меня по телевизору показывали, а я улыбалась, как блаженная. Все говорили: „Лена переживает, а Таня — нет“. Я к жизни вернулась тогда, когда упала и полностью сломала себе плечо. Операция шла пять часов, она меня вернула к жизни. За два года я не проронила ни одной слезы. Сын для меня был всем в жизни», — рассказала Татьяна Зайцева.

На похоронах Алексея сестры поклялись никогда не ссориться. Однако сдержать слово не сумели — между ними сразу начались конфликты.

«Мы друг друга возненавидели», — призналась Татьяна.

Только с годами Зайцевы нашли в себе силы простить друг другу все обиды и помириться.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, сейчас Татьяна Зайцева много времени проводит с внуком — пятилетним сыном Алексея Максимом. Певица также собирается снять фильм о сыне, чтобы развеять нелицеприятные слухи о его гибели.